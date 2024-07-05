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Dünya
AA 05.07.2024 06:25

Kolombiya'da uzaktan kumandalı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 6 asker öldü

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, uzaktan kumandalı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 6 asker yaşamını yitirdi, 4 asker yaralandı.

Kolombiya'da uzaktan kumandalı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 6 asker öldü

Antioquia yönetim bölgesine bağlı Coposa köyü kırsalında operasyon yürüten askerlere uzaktan kumandalı patlayıcıyla saldırı düzenlendi.

Patlamada 6 asker hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı.

Yaralı askerler helikopterle hastaneye kaldırıldı. Bölgede geniş çaplı operasyonlar devam ediyor.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X hesabındaki paylaşımında, askerlerin ölümünden büyük üzüntü duyduklarını belirterek ailelere başsağlığı dileğinde bulundu.

Ordunun bir süredir silahlı örgütlere yönelik operasyonlar düzenlediği basına yansımıştı.

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