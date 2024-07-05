Kolombiya'da uzaktan kumandalı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 6 asker öldü

Antioquia yönetim bölgesine bağlı Coposa köyü kırsalında operasyon yürüten askerlere uzaktan kumandalı patlayıcıyla saldırı düzenlendi.
Patlamada 6 asker hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı.
Yaralı askerler helikopterle hastaneye kaldırıldı. Bölgede geniş çaplı operasyonlar devam ediyor.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X hesabındaki paylaşımında, askerlerin ölümünden büyük üzüntü duyduklarını belirterek ailelere başsağlığı dileğinde bulundu.
Ordunun bir süredir silahlı örgütlere yönelik operasyonlar düzenlediği basına yansımıştı.