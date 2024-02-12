İsrail Batı Şeria'da gece baskınları düzenledi

Filistin Kızılayı. ekiplerinin Beytüllahim kentinde vurulan Filistinliyi hastaneye kaldırmak için olay yerine gittiğini,,, ancak İsrail güçlerinin buna engel olduğu bildirildi.

İsrail güçlerinin ateş açarak öldürdüğü Filistinli'nin vücudundan 20 kurşun çıkarıldığı açıklandı.

İsrail askerleri Kalkilya kentine de baskın düzenledi, bölgedeki Filistin bayraklarını indirdi, gözaltılarda bulundu.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 390'dan fazla Filistinli'yi katletti.