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İsrail Batı Şeria'da Filistin okulunu kapattı

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'da 450 Filistinli öğrencinin eğitim gördüğü bir liseyi kapattı.

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İsrail Batı Şeriada Filistin okulunu kapattı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde öğrencilerin İsrail askerlerine ve Yahudi yerleşimcilere taş attığı iddiasıyla bir liseyi kapattı.

Filistin yönetimine bağlı Güney Nablus Bölgesi Eğitim Müdürü Nasır Ebu Kereş yaptığı açıklamada, Filistin yönetimine bağlı İsrail ile Koordinasyon İdaresi'nin İsrail askeri yönetiminin, El-Leben Es-Saviye lisesinin kapatılması kararını tebliğ ettiğini söyledi.

İsrail'in öğrencilerin taş attıkları iddiasıyla okulu kapattığını vurgulayan Ebu Kereş, söz konusu iddiaların doğru olmadığını ve gerçeklikle örtüşmediğini belirtti.

Ebu Kereş, kapatma kararıyla 450 öğrencinin eğitimden mahrum kalacağını, İsrail’in bu kararına karşı resmi makamlar nezdinde çabalarını sürdürdüklerini ifade etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus kentindeki El-Leben Es-Saviye Lisesi, daha önce Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına ve İsrail askerlerinin pek çok kez baskınına maruz kalmıştı.

Kaynak: AA 

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