İsrail Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kızılay ekiplerinin, Beytüllahim, El-Halil ve Nablus kentlerinde, İsrail güçlerinin yaraladığı 5 Filistinliye müdahale ettiği belirtildi.

İsrail güçlerinin, Filistinlilerden 3'ünü gerçek mermiyle vurduğu kaydedilen açıklamada, 2 Filistinlinin de darp sonucu yaralandığı aktarıldı.

İsrail güçlerinin yaraladığı Filistinlilerin arasında 14 yaşında bir çocuğun da bulunduğu ve kalçasından vurulduğu belirtilirken, yaralıların durumu hakkında bilgi verilmedi.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, Filistinlilere yönelik gözaltı ve ev baskınlarında artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında, 287 Filistinli hayatını kaybetti.