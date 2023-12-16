İsrail'in Gazze'deki 3 esiri öldürmesinin ardından Tel Aviv'de gösteri düzenlendi

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail ordusunun söz konusu olayı duyurmasının ardından çok sayıda esir ailesi ve destekçisi, Tel Aviv'deki Genelkurmay Başkanlığı binası önünde toplandı.

Göstericiler, Gazze'deki esir İsraillilerin fotoğraf ve isimlerinin yazılı olduğu dövizlerle,"Tüm esirler serbest bırakılmadıkça zafer yoktur", "Zamanları azalıyor. Onları hemen evlerine getirin" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler ayrıca, İsrail hükümetine, tüm esirlerin serbest bırakılması için Filistinli direnişçilerle acilen yeni bir anlaşma yapması çağrısında bulundu.