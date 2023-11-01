İsrail Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Beyt Emr beldesinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 16 yaşındaki Abdullah Muhammed Mukbil'in hayatını kaybettiği belirtildi.

Bu arada Filistin Kızılayı, Batı Şeria'da İsrail ordusuyla çıkan olaylarda 13'ü gerçek mermiyle olmak üzere toplam 18 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından gün içinde yapılan açıklamada, Nablus kentinde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki Muhammed Abdulkadir Harraz'ın öldüğü aktarılmıştı.

Açıklamada, Tubas kentinde de İsrail askerlerinin düzenlediği baskında vurulan 70 yaşındaki Ruhi Reşid Savafita'nın yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ya da Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 126'ya yükseldi.

İsrail ordusu, Tulkerim'de bir Filistinliyi öldürdü

Filistin haber ajansı WAFA’ya göre, Şehit Tulkerim Devlet Hastanesi kaynakları, Mecdi Zekeriya Yusuf Avad'ın, İsrail askerinin kurşunuyla başından vurularak hayatını kaybettiğini belirtti.

Bölgedeki görgü tanıklarının ifadelerine göre, işgal güçlerince düzenlenen baskınlarda el-Halil kentinde 4, Beyt Lahim'de 3, Tulkerim'in Firavun beldesinde de daha önce serbest bırakılan 2 Filistinli gözaltına alındı. İsrail güçlerinin baskınlarının devam ettiği, gözaltına alınan Filistinli sayısının artmasının beklendiği kaydedildi.

İşgal güçlerinin Cenin kentine baskınları sırasında beraberinde getirdiği iş makineleri ve buldozerler, yolları bozmaya ve Filistinlilerin özel mülklerine zarar vermeye devam etti.

İsrail askerlerine karşı Filistinli gençler direniş gösterdi, çıkan kargaşada başından yaralanan Filistinli bir genç hastaneye götürüldü.

İşgal güçleri, Cenin Devlet Hastanesi'ni göz yaşartıcı gaz bombalarıyla hedef aldı. Hastanedeki çok sayıda hasta ve sağlık personeli gazdan etkilendi.