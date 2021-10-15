Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 01:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail Batı Şeria’da 1 Filistinliyi öldürdü
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytullahim kenti yakınlarında ateş açtığı bir Filistinli yaşamını yitirdi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, iki Filistinli gencin, Beytullahim’e bağlı Beyt Cala beldesi yakınında yer alan Kudüs yolu üzerindeki tünelden geçen İsrail askerlerine molotofkokteyli attığı, askerlerin de karşılık verdiği ifade edildi.
Açıklamada, İsrail askerlerinin gerçek mermiyle açtığı ateş sonucu Filistinli gençlerden birinin hayatını kaybettiği, diğerinin de gözaltına alındığı belirtildi.
Filistin makamlarından hayatını kaybeden Filistinliye ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Etiketler: İsrail Filistin Devleti Batı Şeria
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