Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 00:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kolombiya'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kolombiya'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
Kolombiya basınında çıkan habere göre, ülkenin Tolima yönetim bölgesine bağlı Chaparral kasabasından İbaque kentine giden otobüs uçuruma yuvarlandı.
Kazada 6 yolcu yaşamını yitirdi, 9'u çocuk 24 kişi yaralandı.
Yaralılar, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Kolombiya
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