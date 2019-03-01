İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkındaki "rüşvet almak”, ”yolsuzluk" ve “görevi kötüye kullanma” suçlamalarında kritik bir döneme girildi.

İsrail Başsavcısı Aviçay Mendelblit, Netanyahu hakkında, "yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açmadan önce savunma yapabilmesi için Başbakan'ı dinleyeceğini bildirdi.

Öte yandan Eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve İsrail Direnç Partisi lideri Benny Gantz, Netanyahu'ya istifa çağrısı yaparak, "Masum olduğunu kanıtlarsan o zaman milletin hizmetine başı dik dönebilirsin" dedi.

Hakkında 57 sayfalık bir iddianame hazırlanan Netanyahu'nun, 9 Nisan'da yapılacak erken seçimin ardından savcılık tarafından dinlenmesi bekleniyor.

Netanyahu ise yolsuzluk iddialarını, "kendisini devirmeyi amaçlayan bir cadı avı olarak" değerlendirdi.

Kaynak: TRT Haber