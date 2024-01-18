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Dünya
AA 18.01.2024 06:08

İsrail basını: Netanyahu, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmayı reddetti

İsrail basını, İsrail yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için Hamas'la yeni müzakerelere başlaması yönünde bir teklif hazırladığını, ancak Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bu teklifi reddettiğini ortaya çıkardı.

İsrail basını: Netanyahu, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmayı reddetti

İsrailli özel televizyon kanalı Kanal 13'ün haberinde, isimleri verilmeyen İsrailli Bakanların son günlerde, Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmaya ilişkin bir teklifin genel hatlarını hazırladığı ifade edildi.

Müzakerelerin (adı açıklanmayan) bir arabulucu aracılığıyla ilerletilmesi beklendiği belirtilirken ancak, Netanyahu'nun tutumunu sertleştirerek ve sonunda bu hamleyi reddettiği aktarıldı.

Kanala göre Netanyahu'nun ret kararını, Başbakan'ın tutumuna öfkelerini dile getiren Savaş Konseyi Bakanları Benny Gantz ve Gadi Eisenkot ile koordinasyon olmadan verdiğine işaret edildi.

Kanal 13 ayrıca, isimlerini vermediği siyasi yetkililerin, Netanyahu'nun "kaçırılan kişilerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmaya yönelik çabayı engellediğini" söylediğini aktardı.

Netanyahu'nun ofisinden müzakerelere ilişkin yapılan açıklamada ise "Hamas'ın talep ettiği ve Başbakanın kategorik olarak reddettiği koşulun savaşın sona ermesi olduğu" belirtildi.

İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

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Filistin - İsrail Çatışması Netanyahu
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