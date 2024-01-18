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Dünya
AA 18.01.2024 06:07

Ekvador'da canlı yayın baskınını soruşturan savcı silahlı saldırıda öldürüldü

Ekvador'da, 10 Ocak'ta "TC Television" kanalına yapılan saldırıyı soruşturan savcı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Ekvador'da canlı yayın baskınını soruşturan savcı silahlı saldırıda öldürüldü

Guayaquil kentinin kuzeyindeki Bombero bulvarında aracıyla ilerleyen savcı Cesar Suarez, durduğu esnada silahlı saldırıya uğradı.

Başından silahla vurulan savcı Suarez, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ekvador'da silahlı grup, canlı yayın sırasında stüdyoyu bastı
Ekvador'da silahlı grup, canlı yayın sırasında stüdyoyu bastı

Devlet Başkanı Daniel Noboa, saldırıyı sosyal medya hesabı X'ten kınadı ve sorumluların "derhal" yakalanması talimatını verdi.

Suarez, canlı yayın baskınını soruşturmasının yanı sıra uyuşturucu kaçakçılığı, terörizm ve organize suç vakalarını soruşturuyordu.

Canlı yayın baskını

"TC Television" isimli televizyon kanalının Guayaquil kentindeki stüdyosu, canlı yayın sırasında silahlı kişilerce basılmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yüzlerini maskeyle kapatan kişilerin, stüdyoda bulunanları rehin aldığı, spikerin cebine patlayıcı madde koyduğu görülmüştü.

OHAL ilan edilmişti

Ülke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, "Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması ve ardından polis araçlarının bombalı saldırılara uğraması üzerine 9 Ocak'ta 60 gün sürecek olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL kapsamında 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu.

OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polis kaçırmış ve araçları ateşe vermişti.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan videolarda, çete üyelerince kaçırıldıktan sonra başlarına silah dayanan polisler, Devlet Başkanı Noboa'dan yardım isterken görülmüştü.

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