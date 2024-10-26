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Dünya
AA 26.10.2024 05:24

İsrail basını: Hava saldırısında İran'da onlarca stratejik hedef vuruldu

İsrail medyası, ordunun İran'da onlarca stratejik hedefi vurduğunu iddia etti.

İsrail basını: Hava saldırısında İran'da onlarca stratejik hedef vuruldu

İsrail Kanal 12 televizyonu, "İsrail savaş uçaklarının son saatlerde İran topraklarında onlarca stratejik hedefi vurduğunu" bildirdi.

Saldırıların "İran'daki ana askeri tesislere odaklandığı" belirtilen haberde, hedefler arasında füze fabrikaları, insansız hava araçları geliştirme ve üretim tesisleri ile balistik füzeleri fırlatma üssünün olduğu aktarıldı.

İşgalci İsrail İran'a saldırıyor
İşgalci İsrail İran'a saldırıyor

Haberde, İsrail uçaklarının saldırıların başında İran hava savunma sistemine zarar vermeye odaklandığını, bunun da İsrail uçaklarının İran hava sahasında serbestçe hareket etmesini sağlamak için taktiksel bir adım olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Saldırı İran'ın balistik füze saldırısına cevaben gerçekleşti"

İsrail ordusu, İran'daki "askeri hedeflere" yönelik saldırılar düzenlediğini duyurmuştu. Açıklamada, "İsrail'e yönelik son aylarda devam eden saldırılara yanıt olarak, şu anda İran'daki askeri hedeflere hassas saldırılar düzenlenmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN, akşam saatlerinde adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin İran'a saldırı planını onayladığını, yanıtın verilmesi için hükümetin kararının beklendiğini aktarmıştı.

İsrail basını: Hava saldırısında İran'da onlarca stratejik hedef vuruldu

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının 1 Ekim'de İran'ın balistik füze saldırısına cevaben gerçekleştiğini, İsrail'in "meşru müdafaa" hakkı uyarınca İran'da askeri hedefleri vurduğunu kaydetmişti.

ABD: İsrail, meşru müdafaa hakkı uyarınca İran'da askeri hedefleri vuruyor
ABD: İsrail, meşru müdafaa hakkı uyarınca İran'da askeri hedefleri vuruyor

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars, "Siyonist rejimin saldırısında Tahran'ın batısı ve güneybatısındaki bazı askeri üslerin hedef alındığı görülüyor." ifadelerine yer vermişti.

İran devlet televizyonu da başkent Tahran'daki patlama haberlerini doğrulamıştı. Haberde, "patlamanın kaynağının henüz belli olmadığı" aktarılırken "bazı patlama seslerinin ise hava savunma sistemlerinden kaynaklandığı" bilgisi verilmişti.

İsrail: İran'a saldırmadan önce ABD'yi bilgilendirdik
İsrail: İran'a saldırmadan önce ABD'yi bilgilendirdik

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise olayla ilgili detayların daha sonra açıklanacağını belirterek, Tahran'daki Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı ile Mehrabad Havalimanı'nda olağanüstü bir durum yaşanmadığını bildirmişti.

Haberde, sosyal medyada patlamaya dair yayınlanan görüntülerin bir kısmının eski olduğunun tespit edildiği ve bu geceki patlamalarla ilgili olmadığı ifade edilmişti.

Öte yandan yarı resmi Mehr Haber Ajansı, Tahran'daki petrol rafinerisinden görüntüler paylaşarak, rafineride herhangi bir patlama yaşanmadığını aktarmıştı.

İlk patlamaların ardından İran'ın başkenti Tahran'da yeniden şiddetli patlama sesleri duyulmuştu.

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