İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Naftali Bennett ile Bahreyn Veliaht Prensi Selman Bin Hamed Al Halife’nin İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) bir araya geldi.

Söz konusu görüşmenin "tarihi" olarak nitelendirildiği açıklamada, "BM İklim Değişikliği Konferansı'nın oturum aralarında Başbakan Bennett, Veliaht Prens ve Bahreyn Krallığı Başbakanı, Ekselansları Selman Bin Hamed Al Halife ile bir araya geldi." değerlendirmesi yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

15 Eylül 2020'de "ilişkileri normalleştirme anlaşması" imzalanmıştı

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de iki ülke arasındaki normalleşmenin ardından ilk defa 30 Eylül’de Bahreyn’e resmi ziyarette bulunmuştu.

Tel Aviv ile Manama yönetimleri arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle "ilişkileri normalleştirme anlaşması" imzalanmıştı.