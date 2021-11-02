Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 15:51Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Bolivya'da şiddetli dolu sokakları beyaza bürüdü
Bolivya'nın Tarija kentinde etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
Yolları kaplayan dolu tanelerinin kimi yerlerde 1,5 metre kalınlığa kadar ulaştığı bildirildi.
Yetkililer, yağıştan etkilenen vatandaşlara yardım için durmaksızın çalıştı.
Bölgedeki ekinlerin tamamıyla zarar gördüğü aktarıldı.
Etiketler: Bolivya
Son Haberler
- 17:25
- 17:25
- 17:20
- 17:27
- 16:52
Sıradaki Haber
BM Afganistan'a insani yardım göndermeye başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz