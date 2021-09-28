Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 09:21Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, AA
İsrail Başbakanı BM konuşması öncesi protesto edildi
Bir grup Yahudi, İsrail Başbakanı'nın Birleşmiş Milletler'de yapacağı konuşmayı protesto etmek amacıyla BM'nin New York'ta bulunan Genel Merkezi yakınında toplandı.
New York'ta bir grup Yahudi Haham, İsrail Başbakanı'nı ve BM'deki konuşmasını protesto etmek için toplandı.
1. Cadde yakınlarındaki Dag Hammerjold Plaza'da bir araya gelen grup, İsrailê karşı pankartlar taşıdı.
İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in iktidara gelmesinden bu yana Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 76. oturumunda yaptığı ilk konuşmada İran'ın nükleer programı hakkında konuştu ve Filistin İsrail ihtilafını görmezden geldi.
Bennett, "Son birkaç yılda İran, nükleer Ar-Ge'sinde (araştırma ve geliştirme), üretim kapasitesinde ve zenginleştirmede büyük bir sıçrama yaptı." Dedi.
İsrail, dünyanın önde gelen güçleri ile İran arasında nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasına ilişkin müzakerelere karşı çıkıyor.
Etiketler: Birleşmiş Milletler İsrail
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