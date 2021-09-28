Girit Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunanistan'ın Girit Adası'nda saat 07.48'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 28, 2021
Büyüklük : 5.0 (Mw)
Yer : Heraklion (Yunanistan)
Tarih-Saat : 28.09.2021, 07:48:13 TSİ
Enlem : 35.1690 N
Boylam : 25.2550 E
Derinlik : 35.00 km
Detay : https://t.co/2aNSy7fqag@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Deprem, yerin yaklaşık 35 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Dün de 5,7 ile sallandı
Yunanistan'ın Girit Adası'nda saat 09.17'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Merkez üssü Girit'in güneyindeki Arvis bölgesi olan deprem tüm adada hissedildi.
Arkalohori köyündeki Profitis İlias Kilisesi'nin bakım çalışmalarında görevli bir kişinin enkaz altından cansız bedeni çıkarılmıştı.