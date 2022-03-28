Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail Başbakanı Bennett COVID-19'a yakalandı
İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in COVID-19 testi pozitif çıktı.
Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Naftali Bennett Kovid'e yakalandı. Durumu iyi. Çalışmalarına ikamet ettiği yerden devam edecek" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Bennett'in bugün Savunma ve İçişleri Bakanlarının yanı sıra İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Başkanı ile ülkede son gelişmelerin ele alınacağı bir toplantı düzenleyeceği kaydedildi.
Etiketler: İsrail Naftali Bennett Koronavirüs
Sıradaki Haber
Zelenskiy'den Türkiye'deki müzakereler için "egemenlik" vurgusu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz