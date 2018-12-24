Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki gösterilerde yaraladığı 18 yaşındaki Filistinli Eymen Munir Muhammed Şubeyr şehit düştü.

Cuma günkü gösterilerde şehit düşen Filistinli sayısı 4'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı cuma günü yaptığı açıklamada, 3 Filistinlinin şehit olduğu, aralarında 4 ilk yardım personeli ile 2 gazetecinin de bulunduğu 40 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında işgal karşıtı eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden işgal karşıtı gösterilere müdahalesinde 243 Filistinli şehit oldu, 25 binden fazla kişi yaralandı.

Kaynak: AA