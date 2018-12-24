ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin ABD-Meksika sınırını yasa dışı yollarla geçmeye çalışan göçmenlerin sığınma talebini yasaklayan kararını reddetti.

Yüksek mahkemede yapılan oylamada, 5'e 4 çoğunlukla, Trump'ın göçmenlere yönelik politikasına karşı karar alındı.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nden (ACLU) Lee Gelernt, mahkemenin verdiği kararın, hayatları kurtaracağını ve savunmasız aileleri ve çocukları zulümden koruyacağını söyledi.

Trump'ın vatandaşlık hamlesi

ABD Başkanı Trump, ABD vatandaşı olmayanların veya düzensiz göçmenlerin ülke topraklarında doğan çocuklarına ABD vatandaşlığı verilmesi uygulamasına son vermek istediğini söylemişti.

ABD'li hukukçuların çoğu, Trump'ın bir anayasa maddesini Başkanlık kararnamesiyle yürürlükten kaldıramayacağını savunmuştu.

14. maddeye bir ek yapılması ve yoruma açık noktaların netleştirilmesi için hem ABD Senatosunun hem de Temsilciler Meclisinin 3'te 2'sinin onayı gerekiyor.

Göçmen beyannamesi

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Kasım'da ABD-Meksika sınırından yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan göçmenleri yasaklayan bir beyanname imzalamıştı.

Yeni göçmen yasası için demokratik desteğe ihtiyaç duyduklarını belirten Trump, doğum yoluyla vatandaşlık hakkının iptali için çok yakında harekete geçeceklerini söylemişti.

ABD'li yetkililer, Trump'ın imzaladığı beyannameyle ABD'nin güney sınırından kaçak girişlerin 90 gün süre ile askıya alınacağını belirtmişti.

Kaynak: AP News, BBC

