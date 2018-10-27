İsrail askerlerinin yaraladığı 1 Filistinli daha şehit oldu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze'nin doğu sınırında toplanan göstericilere açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 23 yaşındaki Ziyad Akl isimli Filistinlinin şehit olduğunu duyurdu.

Kudra, dünkü gösterilerde şehit sayısının 5'e yükseldiğini belirterek, İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu çoğu gerçek mermiyle vurularak yaralanan 180 kişi arasında 35 çocuk ile 4 sağlık personelinin bulunduğunu kaydetti.

"İsrail katliam yapmak için kasıtlı olarak öldürücü güç kullanıyor"

Ayrıca Kudra, yaralanma şekillerinden, "İsrail işgal güçlerinin katliam yapmak için kasıtlı olarak öldürücü güç kullandığının" anlaşıldığını, yaralıların durumunun karmaşık ve ağır olduğunu vurguladı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze sınırındaki gösterilere yaklaşık 16 bin Filistinlinin katıldığı ileri sürüldü.

Açıklamada, yürüyüşlerde Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine yanan uçurtma ile helyum gazıyla şişirilmiş balonlar gönderildiği ve 2 Filistinlinin sınır çitlerini aşarak İsrail tarafına geçmeye çalıştığı iddia edildi.

Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sürdürülecek

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum da İsrail'in eylemcilere yönelik vahşi katletme yöntemleri, tehdit ve işlediği tüm suçlara rağmen Filistinlilerin Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılmayı sürdüreceğini ifade etti.

Filistin bayrakları taşıyan grup, barışçıl göstericilere katılmak üzere Gazze'nin doğu sınırında 5 ayrı noktada toplanmış, İsrail askerleri ise gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak gösterilere müdahale etmişti.

Gösterilerde 200'den fazla Filistinli şehit oldu

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında işgal karşıtı eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

Kaynak: AA