Almanya Ekonomi Bakanlığı'ndan Türkçe mesaj

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, iki gün boyunca Ankara’da temaslarda bulundu, önemli görüşmeler yaptı.

Peter Altmaier, Ankara’dan ayrılmadan önce Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmanın Almanya’nın çıkarına olduğunu belirtti.

Altmaier, Türkiye ziyaretinin diyaloğun yeniden başlatılması açısından başarılı geçtiğine inandığını da dile getirdi.

Ziyaret sonrası Türkçe mesaj

Altmaier, Türkiye'den ayrıldıktan sonra ise, Alman Ekonomi Bakanlığı'nın Twitter hesabından ziyarete ilişkin paylaşım yapıldı.

BM @peteraltmaier: „Auf ein Wiedersehen in der Türkei. Eyvallah.“ pic.twitter.com/iUTeamqnOU — BMWi Bund (@BMWi_Bund) 26 Ekim 2018

Altmaier’in uçağa binerken çekilmiş fotoğrafıyla yapılan paylaşımda Almanca "Türkiye'de yine görüşmek üzere” denildi, Türkçe olarak "Eyvallah” ifadesi kullanıldı.

Kaynak: TRT Haber