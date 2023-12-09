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Dünya
AA 09.12.2023 16:19

İsrail askerlerinin Batı Şeria'da yaraladığı Filistinli genç, kurtarılamadı

İsrail askerlerinin, cuma günü işgal altındaki Batı Şeria'da yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail askerlerinin Batı Şeria'da yaraladığı Filistinli genç, kurtarılamadı
[Fotograf: AA]

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Filistinli Rami Cemal el-Cendeb (25) dün Tubas kentindeki El-Faria Mülteci kampına düzenlenen baskında İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanmıştı.

Filistinli genç, aldığı yaranın tesiriyle müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Tubas kenti yakınlarındaki El-Faria Mülteci Kampı'na cuma günü düzenledikleri baskında 6 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail güçleri, bugün de El Halil kentinin Dora beldesinde evine baskın düzenlediği Sari Yusuf Abdulkadir Amr'ı vurarak, ölümüne neden olmuştu.

İsrail güçlerinin Gazze'ye saldırılara başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarda artış yaşanıyor.

İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri 3 bin 700 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgal altındaki bölgede, İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında, bu dönemde ölen Filistinlilerin sayısı ise 274'e yükseldi.

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