Kafr Kadum Halk Direnişi Koordinatörü Murad Şitevi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Filistinlilerin ve yabancı insan hakları aktivistlerinin katıldığı yürüyüşe plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Kafr Kaddum kasabasında İsrail askerlerinin saldırısı sonucu iki Filistinli yaralandı ve onlarca kişi gazdan etkilendiği.

Şitevi ayrıca, İsrail askerlerinin, çiftçilerin zeytin tarlalarına ulaşımını engellemek amacıyla Kafr Kadum köyüne giden tali yollardan birini kapattığını sözlerine ekledi.

Yasa dışı yerleşim karşıtı gösteriler

Nablus kentinin Beyt Decen kasabasında da Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı kuruluşların çağrısıyla onlarca Filistinli yasa dışı yerleşim karşıtı gösteri düzenledi.

Gazeteci Muhammed Sabit, İsrail askerlerinin gösteriye müdahalesi sonucu onlarca Filistinlinin gazdan etkilendiğini kaydetti.

Aynı şekilde Nablus'un Beyta kasabasında onlarca Filistinlinin katıldığı gösterilere de İsrail askerleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Sivil Yahudi işgalciler, Filistinlilerin zeytin ağaçlarını kesiyor

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde ise, sivil Yahudi işgalcilerin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentine bağlı Yasuf köyü kırsalında zeytin toplayan ailelere saldırması sonucu 3 Filistinlinin yaralandığı belirtilmişti.

İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde ikamet eden sivil Yahudi işgalciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

Sivil Yahudi işgalciler, buna ek olarak özellikle zeytin hasat döneminde zaman zaman Filistinli çiftçilere saldırıyor.

Uluslararası hukuka göre aykırı

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın sivil Yahudi işgalci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.