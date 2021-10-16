Washington-Moskova arasındaki gerginlik Japon denizine de sıçradı.

Japon Denizi'nde faaliyet gösteren ABD destroyeri Chafee, Rus kara sularına girmeye çalıştı.

Rus donanması uyarı mesajı ile gemiyi engelledi.

Askeri ataşe Rusya Savunma Bakanlığına çağrıldı

Olay üzerine ABD'nin Moskova Büyükelçiliğindeki askeri ataşe, Rusya Savunma Bakanlığı'na çağrıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Amerikan tarafı Japon Denizi'nde yaşanan olayla ilgili bilgilendirildi ve geminin uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulandı.

Ayrıca, buna benzer olayların tekrarlanmaması ve ihlal girişimlerinin önlenmesi konusunda uyarı yapıldı.

Rusya Mayıs ve Haziran aylarında da ABD gemilerine Karadeniz sularında önleme yapmış, bunun üzerine taraflar arasında gergin günler yaşanmıştı.