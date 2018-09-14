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İsrail askerleri saldırdı: 14 yaşındaki Filistinli çocuk şehit oldu

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve doğusunda İsrail askerlerinin kurşunuyla biri 14 yaşında olmak üzere iki Filistinli şehit oldu.

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İsrail askerleri saldırdı: 14 yaşındaki Filistinli çocuk şehit oldu

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi sınırında düzenlenen işgal karşıtı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde açtığı ateş sonucu biri çocuk 2 Filistinli şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzey sınırındaki Cibaliya beldesinin doğusunda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu kafasından vurulan 14 yaşındaki Filistinli bir çocuğun, Han Yunus kentinin doğusunda da Filistinli bir gencin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş açması sonucu Gazze sınırının farklı bölgelerindeki gösterilere katılan 3'ü çocuk 11 Filistinlinin yaralandığı aktarıldı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Kaynak: AA

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