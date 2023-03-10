Filistin resmi haber ajansı WAFA da İsrail askerleri ile Filistinliler arasında Kalkilya girişindeki askeri kontrol noktası yakınında arbede çıktığını, İsrail askerlerinin Filistinlilere gerçek ve plastik mermiyle müdahale ettiğini aktardı.

Haberde, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan ve Kalkilya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avde'nin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail bir haftada 15 Filistinliyi öldürdü

Bu saldırıyla İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin son bir haftada öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 15'e yükseldi.

İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarında yılbaşından bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 81 Filistinli öldürüldü.