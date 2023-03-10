Meloni, İsrailli mevkidaşını Roma'daki başbakanlık sarayı Chigi'nin avlusunda resmi törenle karşıladı. İki başbakan baş başa görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Netanyahu'yu Roma'da ağırlamaktan memnuniyetini dile getiren Meloni, konuğuyla harikulade olarak tanımladığı ikili ilişkiler başta olmak üzere pek çok konuyu ele aldıklarını belirtti.

İsrail'in yapay zeka, siber güvenlik ve tarım sektörü gibi alanlarda önemli ilerlemeler kaydettiğini dile getiren Meloni, bugün İtalya'da susuzluk ve kuraklığın önde gelen bir sorun olduğunu anımsattı ve bu alanda İsrail'in önemli deneyimlerinden faydalanabileceklerini ifade etti.

Başbakan Meloni, İtalya ve İsrail arasında yeni bir hükümetler arası zirve düzenlemeleri gerektiğini de kaydetti.

Meloni, Netanyahu ile beraber bölgesel konuları ve İsrail’in bazı Arap ülkeleriyle ilişkilerinin normalleşmesini görüştüklerini aktarırken, İtalya'nın bu sürece tam destek verdiğini belirtti.

"Sıvılaştırılmış gazı, Avrupa'ya getirebilmek için bir yapı eklemeyi değerlendiriyoruz"

Konuk Başbakan da İtalya ve İsrail arasında uzun süreli ve dostluğa dayanan bir ilişki olduğunu ve büyük bir işbirliği için de alan olduğunu söyledi.

Netanyahu, İtalya'nın Avrupa'nın enerjı "Hub"ı olma hedefine atıfta bulunarak "İtalya ile İsrail arasında enerji sektöründeki işbirliğini daha da yukarılara taşıyabileceğimize inanıyoruz. Gaz konusunda zaten bir işbirliğimiz var ve bu sektörü genişletmek istiyoruz. Sıvılaştırılmış gazı, Avrupa'ya getirebilmek için bir yapı eklemeyi değerlendiriyoruz." dedi.

Netanyahu İsrail'in İtalya'ya ve Avrupa'ya gaz ihracatını artırmak istediğini vurgulayarak "Altyapıda büyük yatırımlar olacak. Gaz sektörünü büyütmek istiyoruz. İtalya'ya buradan da Avrupa'ya akışı artırmak için bir sıvılaştırılmış gaz tesisi eklemeyi değerlendiriyoruz. Bu hususta sizinle daha fazlasını yapmaya hazırız." dedi.

Netanyahu, İsrail'in ekonomik ve teknolojik ilişkileri de artırmaya hazır olduğunu ve bu ziyaretindeki mesajının bu olduğunu söyledi.