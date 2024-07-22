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Dünya
AA 22.07.2024 14:01

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 10 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da en az 10 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 10 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te baskınlarını sürdürdüğüne dikkati çekildi.

İsrail'in son 24 saatte Batı Şeria'nın Beytullahim, El Halil, Cenin, Selfit ve Eriha kentlerinde baskınlar düzenlediği aktarılan açıklamada, İsrail askerlerinin dün akşamdan bu yana Batı Şeria'da en az 10 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında daha önce serbest bırakılanların da bulunduğu aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 760'a yükseldiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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İsrail Filistin - İsrail Çatışması Batı Şeria
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