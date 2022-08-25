İsrail basınındaki haberlere göre, olay Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısında yaşandı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, üç İsrail askerinin, gözaltına aldığı iki Filistinliyi önce iterek yere düşürdüğü, ardından karşılık vermeyen Filistinlileri yerdeyken defalarca tekmelediği görülüyor.

Askerler açığa alındı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, askerler görev sırasında şüpheli bir aracı durdurdu ve iki Filistinliyi "gereksiz yere şiddet ve güç uygulayarak" gözaltına aldı.

Açıklamada, olaya ilişkin ordu içerisinde soruşturma açıldığı, dosyanın askeri savcılığa sevk edileceği, söz konusu askerlerin birliklerinden çıkarıldığı ve açığa alındığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi de yazılı bir açıklama yaparak, olayı "aşırı tehlikeli ve ordunun değerlerine tamamen aykırı" biçiminde tanımladı.

Olaya karışan askerlerin "savaşçı" olmayı hak etmediğini belirten Kohavi, olayın soruşturulacağı, adli sürecin ilerleyeceği sözünü verdi.

İsrailli ve uluslararası hak örgütleri, İsrail ordusunu ve askerlerini işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı pek çok defa çeşitli ihlallerde bulunmakla suçluyor. İsrail askerlerinin ise Filistinlilere karşı gerçekleştirdikleri bu ihlaller nedeniyle çok nadir şekilde bir yaptırıma muhatap olduğu görülüyor.