Türkiye, koronavirüs salgının en ağır günlerinde yaptığı yardımlarla dünyaya örnek oldu.

Yardımların gönderildiği ülkeler arasında Arnavutluk da vardı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Türkiye'nin uzattığı eli Avusturya'da hatırlattı.

Edi Rama, Alpbach Avrupa Forumu'nda AB’nin Jeopolitik Uyanışı konulu panelde konuştu; Türkiye'nin salgın dönemindeki rolü ve yardımına değindi.

Rama, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı, aşılarımız olmayacaktı" dedi.

Arnavutluk'ta 70 milyon euro maliyetle inşa edilen 150 yataklı Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 68 günde tamamlanmış ve hastanenin açılışı geçen yıl nisan ayında yapılmıştı.

Türkiye salgın sürecinde dünya genelinde 160 ülkeye medikal ekipman ve aşı yardımı sağladı