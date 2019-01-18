Gazze'de barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri 43'üncü haftasına girdi.

Yüzlerce Filistinli, Gazze ablukasının kaldırılması için İsrail sınırında toplandı. İsrail, yine şiddete başvurdu.

Barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 3'ü sağlık görevlisi, 2'si gazeteci 16 kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulansa da ateş açıldı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 225'ten fazla Filistinli şehit oldu. Aynı dönemde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı ve tank atışlarında da en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: TRT Haber

