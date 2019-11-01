Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda düzenlenen işgal karşıtı gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin, 73'ü gerçek mermi ve şarapnel parçalarıyla olmak üzere 144 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu aktarılan açıklamada, yaralılar arasında 53 çocuk, 3 kadın, 2 sağlık görevlisi ve bir gazetecinin bulunduğu ifade edildi.

Filistinliler, Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında 30 Mart 2018'den bu yana her cuma günü "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında işgal karşıtı eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine ateş açıyor.

Gazze'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezinin açıklamasına göre, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin başladığı günden bu yana İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 320'den fazla Filistinli şehit edildi, yaklaşık 18 bin 500 Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA