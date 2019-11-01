Dünya
İngiliz istihbarat teşkilatı yakınında şüpheli araç alarmı01 Kasım 2019 Cuma 20:42 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 20:49
İngiliz dış istihbarat teşkilatı MI6 yakınında terk edilen şüpheli araç nedeniyle polis çevredeki yolları trafiğe kapattı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İngiltere’nin başkenti Londra’da, MI6 merkezi yakınındaki Vauxhall köprüsünde terk edilmiş bir şüpheli araç bulundu.
Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, köprü ile civarındaki yollar da trafiğe kapatıldı.
Köprü, ABD’nin Londra’da geçen yıl hizmete giren yeni büyükelçilik binasına da birkaç yüz metre mesafede bulunuyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Vauxhall köprüsü MI6 londra istihbarat İngiltere