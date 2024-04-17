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Dünya
AA 17.04.2024 10:27

İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistinli 2 tutuklunun evini yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinli 2 tutuklunun evini patlayıcılarla yıktı.

İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistinli 2 tutuklunun evini yıktı
[Fotograf: AA]

El Halil kenti yakınlarındaki Beni Naim beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinli tutuklular Ahmed ve Mahmud Zeydat'ın biri iki katlı, diğeri bir katlı evlerini buldozerler ve patlayıcılar kullanarak yıktı.

Filistinli Ahmed ve Mahmud Zeydat, ocak ayında bir İsraillinin öldüğü ve 19'unun yaralandığı saldırı ile ilişkileri olduğu suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

İsrail güçleri, saldırı düzenlemekle suçladığı Filistinlileri, gözaltı ve hapsin yanı sıra evlerini yıkarak da cezalandırılıyor.

Batı Şeria'da baskın ve gözaltılar

Öte yandan İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas, Kalkiliya, Tulkerim, Nablus, El Halil ve Beytüllahim kentlerine de baskınlar düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, askerler, Tubas ve Kalkiliya'da çok sayıda Filistinlinin evinde aramalar yaptı.

Baskınlara tepki gösteren Filistinliler ile askerler arasında çatışmalar yaşandı.

İsrail askerleri bazı Filistinlileri de gözaltına aldı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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