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Dünya
AA 17.04.2024 09:50

ABD Husilere ait 2 İHA'yı hedef aldığını duyurdu

ABD, Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolünde bulunan bölgelerde 2 insansız hava aracını hedef aldığını açıkladı.

ABD Husilere ait 2 İHA'yı hedef aldığını duyurdu
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, dün hedef alınan İ insansız hava araçlarının (İHA), ABD ve koalisyon güçlerine ait gemilere "tehdit oluşturduğu" belirtildi.

Bu faaliyetlerin seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları ABD, koalisyon ve ticaret gemileri için daha güvenli hale getirmek amacıyla yapıldığı ifade edilen açıklamada, ABD'ye ait gemiler ve bölgeden geçen ticari gemilerde herhangi hasar olmadığı kaydedildi.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

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