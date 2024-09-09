Açık 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.09.2024 11:37

İsrail askerleri Batı Şeria’da biri gazeteci 12 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda son 24 saatte aralarında bir kadın gazeteci ile eski tutukluların da bulunduğu 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri Batı Şeria’da biri gazeteci 12 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde aralarında bir kadın gazeteci ile eski tutukluların da bulunduğu en az 12 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 691 Filistinli hayatını kaybetti.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Batı Şeria
Sıradaki Haber
Filipinler'de çocuk istismarı ve insan kaçakçılığıyla suçlanan papaz yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:46
Türkiye, yapay zeka ve çip alanlarında stratejik adımlar atacak
11:47
"Enerji kalkanı" ile ithalat bağımlılığının önüne geçilecek
11:40
Fransa'da aşırı sağcı Le Pen, siyasi çıkmazın aşılması için Macron'dan referanduma gitmesini istedi
11:42
Bakan Bayraktar: Gabar'da günde 47 bin varil petrol üretiyoruz
11:47
İstanbul havalimanları 8 ayda Türkiye nüfusunun yüzde 95’ini taşıdı
11:41
Şahan Gökbakar'ın kaçak villası için yıkım kararı
Atlı polisler yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu
Atlı polisler yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu
FOTO FOKUS
Yolda savrulan araç böyle takla attı
Yolda savrulan araç böyle takla attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ