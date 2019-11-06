Dünya
İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı06 Kasım 2019 Çarşamba 18:04 - Son Güncelleme 06 Kasım 2019 Çarşamba 18:08
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde Filistinli bir genci gerçek mermiyle yaraladı.
[Fotoğraf: AA (arşiv) ]
Filistinli aktivist Muhammed Ayad, İsrail askerlerinin El-Halil kentine bağlı Beyt Ummer beldesi yakınlarında 17 yaşındaki Filistinli Amr Arafat Zaakik'i gerçek mermiyle vurarak yaraladığını belirtti.
Filistinli gencin doğrudan ateş açılması sonucu yaralandıktan sonra İsrail askerlerince gözaltına alındığını aktaran Ayad, daha fazla bilgi vermedi.
İsrail veya Filistin makamlarından olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak:AA
Etiketler: israil filistin Batı Şeria