Badgis Emniyet Amiri Şir Aka Alkozay, Badgis'in Mukur ilçesi ile Kale-i Nev şehri arasında yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının geçişi sırasında patlatıldığını belirtti.

Saldırıda 6 polisin yaşamını yitirdiğini kaydeden Alkozay, 5 polisin de yaralandığını söyledi.

Şir Aka Alkozay, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.

Taliban'dan ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA