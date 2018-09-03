  • 03 EYLÜL 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.636
    EURO 7.72
  • BIST 93915.55
    ALTIN 256.246
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak şehit etti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İsrail askerleri Batı Şeriada bir Filistinliyi şehit etti

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, El Halil kentinde henüz kimliği belli olmayan bir Filistinlinin İsrail askerleri tarafından vurulduğu belirtildi.

İsrail askerlerinin olay yerine ulaşan Filistinli sağlık görevlilerinin vurulan kişiye müdahalesini engellediği belirtilen açıklamada, olaya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde İsrail askerlerinin şehit edilen Filistinlinin başında beklediği ve kimseyi bölgeye yaklaştırmadığı görülüyor.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise El Halil'deki İsrail askerlerine bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu öne sürülen Filistinlinin askerler tarafından vurularak öldürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER