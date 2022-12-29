Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin, El Halil kentinin kuzeyindeki Beyt Ummar kasabasında gerçek mermiyle ateş açması sonucu 20 yaşındaki bir genç ağır yaralandı.

Merminin, Filistinli gencin göğsünden girip sırtından çıktığı ve gencin sağlık durumunun kritik olduğu duyuruldu.

Görgü tanıkları da yaptıkları açıklamada, İsrail askerlerinin Beyt Ummar kasabasına baskını sırasında Filistinliler ile askerler arasında olayların çıktığını kaydetti.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin, olaylar sırasında kendilerine taş atan Filistinlilere gerçek mermiyle karşılık vermesi üzerine 1 kişinin ağır yaralandığını ifade etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, son zamanlarda sık sık gerilime sahne olan Batı Şeria'da İsrail askerleri bu yılın başından bu yana 171 Filistinliyi öldürdü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.