Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 06:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Sudan isyancılara karşı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne asker gönderecek
[Temsili fotoğraf: AFP]
Güney Sudan'ın isyancılarla mücadele için Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) 750 asker gönderecek.
Güney Sudan Ordu Sözcüsü General Lul Ruai Koang, başkent Juba'da düzenlenen bir törende yaptığı açıklamada, "Askerler mümkün olan en kısa sürede KDC'ye gidecek." ifadesini kullandı.
General Koang, Güney Sudan askerlerinin KDC'de isyancı gruplara karşı mücadele edeceği bilgisini paylaştı.
KDC'nin doğusunda isyancılarla mücadeleye destek için KDC, Burundi ve Uganda orduları Kasım 2021'den bu yana ortak operasyonlar düzenliyor.
Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor. Silahlı grupların saldırılarında binlerce sivil yaşamını yitirdi.
Etiketler: Güney Sudan
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