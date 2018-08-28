İsrail askerleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'da "Yusuf makamına" baskın düzenleyen Yahudi yerleşimcilere tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışma çıktı.

İsrail askerlerinin gerçek mermi kullanması sonucu 1'i ağır 7 Filistinli yaralandı. Yaralananlar kentteki Ravidya hastanesine kaldırıldı.

Yahudi yerleşimcilerin zaman zaman ''Yusuf makamı''na baskın düzenleyerek burada dini ritüeller gerçekleştirmesi bölgede gerginliğe neden oluyor.

Yahudiler, Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan "Yusuf makamında", Hazreti Yusuf'un kabri olduğuna inanıyor. Ancak birçok arkeolog, söz konusu kabrin sadece birkaç asır geçmişi bulunduğuna dikkat çekerek, bu inancın doğru olamayacağını, kabrin Yusuf ed-Duveykat isimli bir Müslümana ait olduğunu ifade ediyor.

Kaynak: AA