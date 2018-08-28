Gazze'de terapötik süt eksikliği çocukların sağlığını tehdit ediyor

İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası Gazze Şeridinde hayatı felç ediyor.

Bölgede uygulanan abluka nedeniyle ilaç ve sağlık malzemesine ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

Sıkıntısı çekilen malzemelerden biri de eksikliği halinde kalıtsal bir metabolik hastalık olan fenilketonüri hastası çocukları, zihinsel engel riskine açık hale getiren terapötik süt.

Gazze Sağlık Bakanlığı, tedavi özelliği olan sütün kullanılmamasının, çocuk hastalarda komplikasyonlara yol açtığına dikkat çekiyor.

Beslenmede yaşanan bu eksiklik nedeniyle çocukların IQ seviyesinde, zihinsel engelli seviyesine ulaşana kadar aşamalı şekilde bir düşüş yaşanabileceği belirtiliyor.

Gazze Şeridi'nde hali hazırda 12 aylıktan küçük 22 bebeğin beslenmesinde hiçbir şekilde terapötik süt kullanılmıyor.

1 yaşın üzerindeki bebekler için gerekli süt ise sadece 3 hafta yetecek kadar kısıtlı miktarda bulunuyor.

Doğuştan gelen kalıtsal bir hastalık olan fenilketonüri nedeniyle et ve süt ürünleri, yumurta, kuru yemiş, baklagiller gibi protein içerikli birçok gıdayı tüketemeyen hastalar, yaşamları boyunca diyet yapmak zorunda kalıyor.

Kaynak: TRT Haber, AA