Az Bulutlu 33.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.06.2024 16:22

İsrail askerleri, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi darp ederek yaraladı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Nablus'a bağlı bazı mahallelere baskınlar düzenledi. Askerler daha sonra baskınlara tepki gösteren Filistinlilere gerçek ve kauçuk kaplı mermilerle müdahale etti. Taraflar arasında çatışma çıktı.

İsrail askerleri, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi darp ederek yaraladı
[Fotograf: AP]

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin darp ettiği 2 Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria
Sıradaki Haber
BM: 557 bin Filistinli kadın, gıda güvensizliğiyle karşı karşıya
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:46
Yeni açılacak eğitim kurumlarına adları Milli Eğitim Bakanlığı verecek
16:41
Denizbank Genel Müdürü Ateş: Uzun vadeli yatırımcı kapıda bekliyor
16:33
Silivri'de anız yangını
16:32
TMO, üreticilerden 1 milyon tonun üzerinde buğday ve arpa aldı
16:21
Haziranda anız yangınlarından 1116 hektar ormanlık alan zarar gördü
16:09
Balıkesir'de orman yangınına müdahale ediliyor
Coğrafi işaretli Trabzon hasırı üretimi düğün sezonunun başlamasıyla arttı
Coğrafi işaretli Trabzon hasırı üretimi düğün sezonunun başlamasıyla arttı
FOTO FOKUS
Kontrolden çıkan aracın çarptığı yaya köprüden düştü: O anlar kamerada
Kontrolden çıkan aracın çarptığı yaya köprüden düştü: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ