İsrail askerleri, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi darp ederek yaraladı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin darp ettiği 2 Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.