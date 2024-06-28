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Dünya
AA 28.06.2024 14:59

BM: Gazze'de 625 bin çocuk 8 aydır okula gidemiyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları altındaki Gazze'de 625 bin çocuğun 8 aydır eğitimden mahrum kaldığını duyurdu.

BM: Gazze'de 625 bin çocuk 8 aydır okula gidemiyor

UNRWA'nın X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle eğitim alamayan çocuklara ilişkin değerlendirme yapıldı.

Açıklamada, Gazze'de 625 binden fazla çocuğun 8 aydan uzun süredir okula gidemediği, bunların 300 bininin daha önce UNRWA öğrencisi olduğu aktarıldı. UNRWA personelinin yürüttüğü eğitici faaliyetlerin çocukların okula dönmeye hazırlanmaları açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

İsrail saldırılarından kaçan Filistinli sivillerin sığındığı okullara İsrail ordusunun zaman zaman saldırdığı biliniyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 765 Filistinli öldü, 86 bin 429 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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