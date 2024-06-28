ABD'den Boeing'e yaptırım

NTSB'den yapılan açıklamada, şirketin, kamuya açık olmayan soruşturma bilgilerini basına vererek ve olay hakkında spekülasyonlarda bulunarak "NTSB soruşturma yönetmeliklerini ve NTSB ile imzaladığı taraf anlaşmasını açıkça ihlal ettiği" belirtildi.

Bu ihlalin, Boeing ticari uçaklarının Kaliteden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Elizabeth Lund tarafından basın toplantısı sırasında verdiği bilgiler sonrası gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, şirkete yönelik bir dizi kısıtlama ve yaptırımın uygulandığı bildirildi.

Uygulanan yaptırım dahilinde Boeing'in soruşturmaya dair yayımlanmamış bilgileri görmesinin yasaklandığı belirtilen açıklamada, şirketin soruşturmadaki rolüne devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, 6-7 Ağustos'ta Washington'da yapılması planlanan soruşturma duruşmasına katılması için şirkete mahkeme celbinin gönderildiği kaydedilirken şirket temsilcilerinin duruşmada diğer katılımcılara soru sorma hakkı olmayacağının altı çizildi.

Boeing yetkilileri, FOX Business News'e yaptıkları açıklamada, söz konusu yaptırıma ilişkin, "Kazaya dair sorumluluğumuzu açıklarken verdiğimiz bazı bilgiler ile NTSB'nin soruşturma bilgilerinin kaynağı rolüne dikkat etmediğimiz için derin pişmanlık duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Şirketin NTSB'den özür dilediği açıklamada, Boeing'in soruşturmaya dair her türlü soruyu yanıtlamaya hazır olduğu belirtildi.

Lund, hafta başında düzenlediği basın toplantısında uçak gövdesinin tedarikçiden "standarda uygun olmayan" şekilde yollandığı bilgisini paylaşmıştı.

"Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağının gövdesindeki parçanın kopması

ABD'de Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmıştı.

Oregon'dan Kaliforniya'ya giden uçak, kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kalmış, gövdedeki parçanın koptuğu bölümde yolcu bulunmadığı bilgisi verilmişti.

Alaska Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, uçağın 171 yolcu ve 6 kabin görevlisiyle güvenli şekilde indiği duyurulmuştu.

Açıklamada, "737 MAX 9" tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağı belirtilerek, incelemelerin birkaç gün süreceğinin tahmin edildiği bildirilmişti.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, olayla ilgili araştırma başlatmıştı.