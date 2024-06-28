Az Bulutlu 32.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.06.2024 13:48

Araştırmaya göre, yünlü mamutların nesli "genetik olmayan" sebeplerle tükendi

Araştırmacılar, yünlü mamutların neslinin yaklaşık 4 bin yıl önce "genetik olmayan" sebeplerle tükendiğini öne sürdü.

Araştırmaya göre, yünlü mamutların nesli "genetik olmayan" sebeplerle tükendi
[Fotograf: Reuters]

"Cell" dergisinde yayımlanan araştırmada, Latince adı "mammuthus primigenius" olan yünlü mamutların neslinin tükenme sebepleri araştırıldı.

Araştırmada, yaklaşık 10 bin yıl önce Vrangel Adası'nda mahsur kalan ve 4 bin yıl önce de nesli tükenen yünlü mamutların yok olma sebebinin bilinenin aksine "soy içi üremeye bağlı" olmadığı belirtildi. Bilgisayar yoluyla 21 yünlü mamutun genlerini inceleyen araştırmacılar, mamutların "soy içi üremeyle çoğaldığını" belirledi.

Araştırmacılardan Love Dalen, "Artık genetik nedenlerle soylarının tükendiği fikrini reddedebiliriz." ifadesini kullandı.

Dalen, "Bulgular, mamutların rastgele bir olayla soyunun tükendiğini ve eğer bu olay yaşanmamış olsaydı mamutların hala hayatta olacağını gösteriyor. Bu olayın ne olduğuna ilişkin hala net bir fikrimiz yok. Ancak yok oluşun aniden gerçekleştiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
Genetik
Sıradaki Haber
İsrail polisi TRT Haber ekibine müdahale etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:17
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Meclisi feshetti
15:06
Türk savunma sanayiinin en önemli vitrini yenileniyor
15:05
BM: Gazze'de 625 bin çocuk 8 aydır okula gidemiyor
14:59
ABD'den Boeing'e yaptırım
14:55
Yerli helikopter motoru 1740 beygir gücüne ulaştı
14:56
NASA: Rus uydusunun parçalanması, ISS'deki astronotlar için güvenlik endişesi oluşturdu
Akad İmparatorluğu'nun sonunu getirdiği belirtilen kuraklık Kültepe'de araştırılacak
Akad İmparatorluğu'nun sonunu getirdiği belirtilen kuraklık Kültepe'de araştırılacak
FOTO FOKUS
Kontrolden çıkan aracın çarptığı yaya köprüden düştü: O anlar kamerada
Kontrolden çıkan aracın çarptığı yaya köprüden düştü: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ