İsrail askerleri Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamaya göre, İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdü.

Açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlediği baskınlarda aralarında iki çocuk, bir genç kızın yanı sıra eski tutukluların da bulunduğu en az 15 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

Böylece, İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 495'e yükseldi.

İsrail askerleri baskın yaptığı bölgelerdeki altyapıya ve mülklere zarar verdi; Filistinlileri darbetti, onlara kötü muamelede bulundu ve evlerini tahrip etti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor. Bölgede, İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 491 Filistinli hayatını kaybetti.