Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 16ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.04.2024 13:35

İsrail askerleri Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da ikisi çocuk ve biri kadın 15 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

İsrail askerleri Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamaya göre, İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdü.

Açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlediği baskınlarda aralarında iki çocuk, bir genç kızın yanı sıra eski tutukluların da bulunduğu en az 15 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

Böylece, İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 495'e yükseldi.

İsrail askerleri baskın yaptığı bölgelerdeki altyapıya ve mülklere zarar verdi; Filistinlileri darbetti, onlara kötü muamelede bulundu ve evlerini tahrip etti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor. Bölgede, İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 491 Filistinli hayatını kaybetti.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria
Sıradaki Haber
Sivil Yahudi işgalciler polis korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:55
İstanbul Havalimanı 15-21 Nisan'da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
14:54
Ankara dolu ile beyaza büründü
14:43
30 ayrı suçtan aranan firari hükümlü yakalandı
14:21
Rezervasyon sonrasında fazla para istediği öne sürülen otele denetleme
13:59
UNRWA: Gazze'de en az 2 çocuğun sıcaktan öldüğü yönünde haber aldık
13:46
Bakan Şimşek, İslam Kalkınma Bankası toplantıları için Suudi Arabistan'a gitti
Ankara'da sağanak ve dolu: Yeşil saha beyaza büründü
Ankara'da sağanak ve dolu: Yeşil saha beyaza büründü
FOTO FOKUS
Ankara dolu ile beyaza büründü
Ankara dolu ile beyaza büründü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ