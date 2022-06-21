İsrail askerleri 2 Filistinliyi yaraladı
İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında iki Filistinli yaralandı. Ayrıca İsrail güçleri Batı Şeria'daki Cenin, Nablus, Ramallah ve Beytullahim kentlerinde de 19 Filistinliyi gözaltına aldı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın Cenin kentinin Kabatiye beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede çıktı.
İsrail ordusu, taş atan Filistinlileri dağıtmak için gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.
Filistinli sağlık kaynakları, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurulan iki Filistinlinin yaralandığı bilgisini paylaştı. Ayaklarından vurulan yaralıların Cenin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi.
19 Filistinli gözaltına alındı
Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki Cenin, Nablus, Ramallah ve Beytullahim kentlerinde 19 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.
Bir grup Yahudi yerleşimci dün Nablus'ta bir Filistinliye saldırarak başından yaralamıştı.
Filistin hükümetinin Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, kentteki Filistin bayrağını indirmeye çalışan yerleşimcilere karşı koyduğu sırada yerleşimciler tarafından yaralanan Filistinlinin hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.
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