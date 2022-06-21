Hindistan'ın kuzeydeki Himaçal Pradeş eyaletinde teleferik arıza yapınca 11 kişi saatlerce kurtarılmayı bekledi.

Mahsur kalanların imdadına acil müdahale ekibi yetişti.

Kurtarma ekiplerinin çabasıyla can kaybı ya da yaralanma olmazken, arızanın neden kaynaklandığı araştırılıyor.