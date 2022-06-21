Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 11:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
11 kişi teleferikte mahsur kaldı
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Hindistan'da teleferik arıza yapınca 11 kişi saatlerce havada mahsur kaldı. 11 kişi acil müdahale ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı
Hindistan'ın kuzeydeki Himaçal Pradeş eyaletinde teleferik arıza yapınca 11 kişi saatlerce kurtarılmayı bekledi.
Mahsur kalanların imdadına acil müdahale ekibi yetişti.
Kurtarma ekiplerinin çabasıyla can kaybı ya da yaralanma olmazken, arızanın neden kaynaklandığı araştırılıyor.
Etiketler: Hindistan
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